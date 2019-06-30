كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواف العنزي يخوض أول تجاربه في رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الإعلامي نواف العنزي، خوض أول تجاربه التمثيلية عن طريق دخوله عالم الفن من باب الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، مشيرا الي ان العمل سيكون عبارة عن مسلسل تليفزيوني يشارك فيه عدد من الفنانين بالوطن العربي.

Advertisements

وقال نواف العنزي في تصريحات صحفية له إن مؤلف العمل يباشر كتابته تمهيدا لتنفذيه مع المخرج مشيرا الي ان أسماء فريق العمل بالكامل والجهة المنتجة ستكون مفاجأة وسيتم الإعلام من خلال مؤتمر صحفي عن كافة التفاصيل .

ويعد نواف العنزي هو من أحد الإعلاميين الكبار في الخليج وكانت اخر اعماله من خلال برنامجه "الغبقة الرمضانية" على قناة فنون، وهو اعلامي كويتي قد سبق له تقديم برنامج الاكيل الكويتي علي قناة فنون العام الماضي والذي حقق نجاحا باهرا.