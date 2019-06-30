هدى تنتهى من تسجيل أغنية «بنك الحظ»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 انتهت المطربة المصرية هدى من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم جديد من بطولة هالة فاخروأحمد بدير بعنوان “بنك الحظ” وهى من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع إسلام لوما وإسلام شيبسي. ومن جهة أخرى طرحت هدى في رمضان الماضى أغنية جديدة بعنوان “هل الهلال”، من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع مصطفى غانم. وكانت أخر أعمال هدى أغنية تحمل اسم “طقى موتى” نجوان فى أول عمل بينها والمطربة نجوان، من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

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