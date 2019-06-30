فيديو.. كيف تعاملت ديبيكا بادوكون مع موقف مُحرج بالمطار؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أصبح مقطع فيديو لممثلة بوليوود ديبيكا بادوكون، يطلب فيه أحد أعضاء فريق أمن مطار مومباي إبراز هويتها، حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تلقت نجمة Padmaavat أيضًا الكثير من الثناء من معجبيها للطريقة التي تعاملت بها مع الموقف.

شوهدت بادوكون وهي ترتدي فستان أسود مع والدها ، أسطورة كرة الريشة ، في مطار مومباي، وكما هو متوقع ، تابعها مجموعة من المصورين.

وفي تفاصيل الواقعة، تقول صحيفة jantakareporter ما إن سارعت ديبيكا داخل المطار ، للذهاب نحو تسجيل الوصول الأمني حتى صرخ أحد أفراد قوات الأمن، “الهوية ، الهوية؟” وكان ردها: انت تريد ذلك؟، ثم سحبت وثيقة هويتها من حقيبتها وقدمتها لموظف الأمن، ثم عادت ديبيكا للانضمام إلى والدها بعد ذلك.

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تمت مشاركة الفيديو بواسطة أحد المصورين، وأثار الفيديو ردود فعل إيجابية بشكل كبير من مستخدمي الإنترنت ، الذين صفقوا لها على لفتاتها وعلى تواضعها الجم.

وكان آخر إصدارات ديبيكا الكبيرة فيلم Padmaavat ، من بطولة رانفير سينغ وشاهيد كابور، وتشمل مشاريعها القادمة فيلم Chhpaak بطولة فيكرانت ماسي وستظهر أيضًا في سيرة الكابتن الهندي السابق كابيل ديف.