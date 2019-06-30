وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد نوال الزغبي.. هل تتطور صداقتهما للزواج؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرص النجم اللبناني وائل كفوري، على الاحتفال مع مواطنته النجمة نوال الزغبي، بعيد ميلادها، وسط حضور مجموعة من أصدقائها المقربين، منهم نيشان، وريما نجيم.

وشارك الإعلامي اللبناني نيشان، متابعيه عبر تويتر، مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد نوال الزغبي، والذي تواجد فيه المطرب وائل كفوري، وعلقّ قائلًا: "نحتفل بعيد ميلاد حبيبة القلب نوال".

وظهور وائل كفوري، في حفل عيد ميلاد نوال الزغبي، يعد على سبيل الصداقة؛ إذ يواظب على حضوره ولقاء نوال، من آن لآخر، لكنه وللمرة الأولى يأتي وقد أعلن وائل كفوري انفصاله رسميًا عن زوجته أنجيلا بشارة، وهو ما يفتح الباب أمام تطور هذه الصداقة إلى زواج.

وما يشير إلى ذلك، أن نوال الزغبي عندما أعلنت طلاقها رسميًا من زوجها إيلي ديب، في 2017 ووقتها كان الطلاق لا يزال حديثًا، قالت إنّ المرأة عندما تأخذ قرارًا بالانفصال عن زوجها فهذا يكون نابعًا من رغبتها في الشعور بالحرية، مؤكدة أنها لا تطمح بالزواج مرة ثانية، وقالت: "مش عايزة رجالة خالص، الرجل لا بقدم ولا يؤخر".

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ولكن بعد عامين من طلاقها تغيرت وجهة نظرها تمامًا؛ إذ أوضحت في بداية يونيو الجاري خلال حوار صحفي أجرته مع إحدى المجلات الفنية، وقد سئلت عن موقفها من الزواج من وائل كفوري لو تَقدّم للزواج منها، فأجابت بأنه إذا تقدم للزواج منها ستقبل به، مضيفًة: "هل هناك امرأة ترفض وائل كفوري، فهو حلم أي فتاة".

يُذكر أن الفنانة نوال الزغبي، ووائل كفوري، حققا نجاحًا كبيرًا بتجربتهما غناء دويتو "مين حبيبي أنا"، إلا أنهما أوضحا عدم تفكيرهما في إعادة التجربة لعدم ثقتهما في تحقيق النجاح كما السابق.