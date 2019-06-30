شكرا لقرائتكم خبر عن لدغة النحلة بألف دولار.. بطل فيلم Candyman: تقاضيت 23 ألف دولار فى مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل الأمريكى تونى تود، بطل فيلم Candyman أنه اتفق مع مخرج ومنتج الفيلم على أن يتقاضى ألف دولار مقابل كل لدغة نحل، لافتا إلى أنه تعرض إلى 23 لدغة تقاضى مقابلها 23 ألف دولار أمريكى، فى مشهد واحد.

وأشار تونى تود، خلال حديثه مع موقع movieweb إلى أنه شعر بصدمة لدغة النحل فى كل مرة، على الرغم من تعرضه لـ23 لدغة، إلا أن كل لدغة بدت وكأنها الأولى التى يشعر بها، واصفا شعوره هذا، أن الأشياء التى تستحق دائما ما تنطوى على الألم.



Candyman

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وفيلم الرعب Candyman من إنتاج عام 1992، وقام بإخراجه برنارد روز، وكتبه كليف باركر، هذا ويتم العمل الآن على تقديم تكملة روحية للفيلم، ومن المزمع أن يعرض فى 12 يونيو 2020.



تونى تود ولدغات النحل

وحينما عرض فيلم Candyman في 16 أكتوبر 1992 حقق الفيلم الذي بلغت قيمته 8 ملايين دولار، إيرادات 25.7 مليون دولار في شباك التذاكر.