صابر الرباعي يختتم مهرجان قرطاج الدولي(55) والافتتاح ببحيرة البجع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مهرجان قرطاج الدولي دورته الـ 55 يوم 11 يوليو بعرض باليه " بحيرة البجع" لتشايكوفكسي ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للسوبر ستار صابر الرباعي يوم 20 أغسطس . وقد صرح مختار الرصاع مدير مهرجان قرطاج الدولي بأن المهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هي : آسيا وأفريقيا واوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة ولأن تونسية عاصمة ثقافية اسلامية سيقدم المهرجان عروض صوفية . Advertisements يذكر أن الفنان صابر الرباعي طرح منذ فترة أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "كتاب المجروحين" كما يقدم خلال هذا الالبوم أغنية «عمري الجديد» باللهجة المصرية. ومن المفترض طرح الألبوم يوم 4 يوليو ويتضمن الالبوم 10 أغان مختلفة وكان قد طرح منذ فترة أغنية «باي باي» عبر يوتيوب في أول يونيو الجاري، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك وأغنية «باي باي» لـ صابر الرباعي، من كلمات وألحان: سليم عبدالله، وتوزيع: سامي المعتوقي.

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