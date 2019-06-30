شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سعد الصغير يحيى حفل الصيف بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى سعد الصغير لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، اليوم الأحد، فى أحد المراكب النيلية بمنطقة الزمالك، وسيقدم سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

وطرح المطرب الشعبى سعد الصغير أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية .

من ناحية أخرى يحضرالمطرب سعد الصغير لأغنية جديدة تحمل اسم "أنا العريس" من ألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، ويفاجئ بها جمهوره .