شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء جون ليجاند وكريستي تيجن "صورة مصغرة" منهما.. شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤكد كل محبي و معجبي النجم العالمي جون ليجاند وزوجته السوبر موديل و النجمة كريستي تيجن أن طفليهما قريبي الشبة جدا منهما ، وهو ما أثبتته تيجن البالغة من العمر ( 33 عام ) .

ونشرت كريستي تيجن على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة لطفليها " لونا و مايلز " ، بينما علقت كريستي علي الصورة بخفة ظل " أنا و جون ".

وحصدت صورة الطفلين لونا و مايلز أكثر من 1.3 مليون لايك خلال 16 ساعة فقط من نشر كريستي للصورة.