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شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء جون ليجاند وكريستي تيجن "صورة مصغرة" منهما.. شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤكد كل محبي و معجبي النجم العالمي جون ليجاند وزوجته السوبر موديل و النجمة كريستي تيجن أن طفليهما قريبي الشبة جدا منهما ، وهو ما أثبتته تيجن البالغة من العمر ( 33 عام ) .
ونشرت كريستي تيجن على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة لطفليها " لونا و مايلز " ، بينما علقت كريستي علي الصورة بخفة ظل " أنا و جون ".
وحصدت صورة الطفلين لونا و مايلز أكثر من 1.3 مليون لايك خلال 16 ساعة فقط من نشر كريستي للصورة.
لونا و مايلز
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