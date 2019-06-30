بالصور- إصابة ياسمين صبري بعد سقوطها.. والجمهور يسخر منها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تعرضها لإصابة في كفها عقب سقوطها، وشاركت جمهورها صورًا على موقع "تويتر".

ياسمين أصيبت بخدوش في كفها، ووضعت ضمادة عليها، الأمر الذي أثار سخرية البعض، معتبرين أنها إصابة خفيفة، منها: "تراني اتأثرت لحظة ابكي"، "عادي يعني"، "ما كل يوم بنتعور وساكتين"، لترد بعدها بساعات بصورة جديدة بعدما وضعت شاشًا طبيًا وضمادة مختلفة، معلقة "طب اهه".

جدير بالذكر أن ياسمين تعرضت مؤخرًا لحملة انتقادات واسعة بعدما اتهمها البعض بأنها تسخر من أصحاب متلازمة داون بسبب تعليق كتبته على موقع "إنستجرام"، وتبين أنها كانت تمزح مع شقيقها، وقدمت أكثر من اعتذار عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة لأحد.