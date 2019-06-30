محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: حرص المطرب اللبناني رامي عياش على تهنئة صديقته المطربة نوال الزغبي، بعيد ميلادها، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر". وكتب عياش":" مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا عقبال المية". Advertisements و ردت عليه النجمة نوال الزغبي، قائلة: "شكرًا يا صديقي الغالي والمحب". يذكر أن آخر أعمال رامي عياش فيديو كليب أغنية "سكاكر السكر" وشارك في الكليب الفنانة فيفي عبده، وهي من كلمات خالد فيرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وهي ضمن أغاني ألبومه الأخير "قصة حب"، الذي يضم 10 أغنيات متنوعة بين اللهجة المصرية واللبنانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد نوال الزغبي: " يا حياة قلبي عقبال المية". لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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