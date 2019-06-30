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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
شاركت المطربة نوال الزغبي جمهورها بصورة مع المطرب وائل كفوري، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت الثنائي في الصورة على طريقة "سيلفي" وعلقت عليها قائلة:" عندما يأخذ ملك الرومانسية صورة شخصية"، تفاعل الجمهور مع الصورة.
ونفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، ما أثير مؤخرًا حول إعلانها لإحدى المجلات الخليجية رغبتها في الزواج من المطرب وائل كفوري، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج.
وقالت "نوال" في تدوينة لها عبر حسابها على "تويتر": "وائل صديق عزيز على قلبي.. كتير وأنا ما عم فكر بالزواج أبدًا.. بس لما انسألت إذا وائل كفوري تقدملك للزواج قلت ما في مرة بترفض طلبه.. بس أنا بتجمعني فيه صداقة أهم من هالشي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نفي رغبتها في الزواج منه .. نوال الزغبي مع وائل كفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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