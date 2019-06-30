إيرادات السبت.. "Aladdin" الأول و"Annabelle Comes Home" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 29 يونيو، إيراد قُدر بـ803 آلاف و961 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، محققًا 764 ألفًا و391 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 366 ألفًا و762 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 158 ألفًا و405 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 149 ألفًا و522 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 85 ألفًا و883 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "The Hustle" بطولة Anne Hathaway، محققًا 62 ألفًا و927 جنيهًا.

حصل على المركز الثامن فيلم "Dark Phoenix" بطولة James McAvoy، وقُدرت إيراداته أمس بـ53 ألفًا و13 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "The secret life of pets 2" بطولة Kevin Hart، محققًا 33 ألفًا و560 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Child’s Play" بطولة Aubrey Plaza، محققًا 33 ألفًا و451 جنيهًا.