طارق لطفي يحتفل بذكرى 30 يونيو:" عوده مصر للمصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: احتفل الفنان طارق لطفي بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتب طارق لطفي: 30/6 عوده مصر للمصريين تحيا مصر وهتحيا". Advertisements ويحتفل الشعب المصري بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو يذكر أن آخر أعمال طارق لطفي فيلم "122"، وشاركه البطولة أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد لطفي، وأسماء جلال، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف العريبي.

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