سيرين عبد النور بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت المطربة سيرين عبد النور جمهورها بصور جديدة، من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "سيرين" خلال الصور بإطلالة ناعمة وأنيقة، مرتدية فستان أسود، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "الهيبة الحصاد" الذي جمعها والنجم تيم حسن.

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