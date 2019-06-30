بالصور.. سلاف فواخرجي برفقة عائلتها في موسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة سلاف فواخرجي جمهورها بصور لها مع عائلتها، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشرت سلاف صور لها برفقة عائلتها خلال قضائهم إجازة الصيف بالعاصمة الروسية موسكو، ونالت الصور اعجاب الجمهور. وعلقت على الصور قائلة:" أيامكم عامرة بقلوب مليانة حب وطاقة إيجابية عائلتي وأنا ... الله يحميها ويحمي كل الناس". يذكر أن الفنانة السورية سلاف فواخرجي قد تعرضت خلال الفترة الماضية، لإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن مما استلزم نقلها المستشفى لتلقي العلاج.

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