36 أغنية من ألحان سهم تطرب الجمهور في أضخم حفلات موسم جدة



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 05:36 مساءً - عاشت مدينة جدة على الساحل الغربي ليلة من الليالي الغنائية والطربية الحالمة، حملت عنوان "ليلة سهم"، وذلك في الصالة المغطاة بملعب "الجوهرة".

وأحيا الحفلة خمسة فنانين، هم: رابح صقر، نوال الكويتية، أصالة، أسماء المنور، راشد الفارس، احتفوا جميعاً بالملحن "سهم" بوجود جمهور غفير، تجاوز عدده ستة آلاف شخص، اكتظت بهم جنبات المسرح، واستمتعوا بالنغم والطرب الأصيل.

"الخليج 365" واكبت الحفلة، ورصدت لكم أبرز ما جاء فيها:

تعرفوا إلى سبب تسمية حفلة "ليلة سهم" بهذا الاسم؟!

بروفات وكواليس

لم تكن لـ "ليلة سهم" أن تمر مرور الكرام منذ لحظة إعلانها، نظراً للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الملحن سهم، ونجاح ألحانه التي قدمها لأبرز نجوم الغناء في السعودية والخليج والعالم العربي، إذ نفدت جميع تذاكر الحفلة في وقت قياسي، وترقَّبت الجماهير الليلة المنتظرة ضمن "موسم جدة" بفارغ الصبر.

وما أسهم في نجاح الليلة الغنائية حتى قبل أن تبدأ الأحاديث التي دارت في مواقع وقنوات الـ "سوشال ميديا"، خاصةً حول الفنانين الذين سيحيون الحفلة، ويقدمون فيها أجمل ما غنوا من ألحان سهم، في مقدمتهم رابح صقـر، الذي يعد من أكثر الفنانين ترنماً بألحانه.

وقد وُجِدَ الفنانون في جدة قبل الحفلة بيومين لأداء البروفات التي جرت بشكل متواصل في الصالة المغطاة، وفي إحدى القاعات، وبدأت الفنانة نوال الكويتية البروفات يوم الخميس بقيادة المايسترو هاني فرحات، الذي قاد الفرقة الموسيقية خلال الحفلة.

وزادت البروفات يوم الجمعة، إذ بدأت في الساعة الـ 09:00 مساءً، واستمرت حتى الـ 06:00 صباحاً من اليوم التالي، وكان الفنان رابح صقر آخر الفنانين أداءً لها.

واستقبل الملحن سهم جميع الفنانين الذين شاركوا في ليلته الموسيقية، وحظيت البروفات بالأجواء المرحة بين الفنانين، حيث التقطت أسماء المنور ونوال الكويتية وأصالة نصري صوراً تذكارية معاً في أجواء عفوية، إضافة إلى صور جمعتهن بالملحن سهم، عكست ما عاشه الجميع من تفاهم وسعادة.

ووُجِدَ الملحن سهم في البروفات حيث أشرف على كامل حيثيات الحفلة، وشارك الجميع بإحساسه اللحني والشاعري، وبدا عليه التفاعل الكبير معهم.

شعار "ليلة سهم" يزين الصالة المغطاة

تزيَّن المسرح بشاشة ضخمة، ظهر عليها شعار "ليلة سهم"، وجاء تقديم الفنانين بشكل مختلف، إذ قدمهم الملحن سهم بنفسه بطريقة "فويس أوفر"، أي إبداء الشعور والانطباع حولهم، ما أسهم في زيادة تفاعل الجمهور.

واعتلت أصالة نصري خشبة المسرح أولاً، لتتبعها أسماء المنور، ثم راشد الفارس، ثم نوال الكويتية، وأخيراً رابح صقــر الذي اختتم الحفلة.

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دويتو أصالة نصري وأسماء المنور مفاجأة "ليلة سهم"

بعد أن أنهت الفنانة أصالة نصري وصلتها بأغنية "عبية"، أشعلت أسماء المنور الأجواء باعتلائها خشبة المسرح، حيث قدمتها أصالة للحضور قائلة: "بيننا أشياء فنية مشتركة، وعلاقتنا قديمة، وأتشرف بأن أغني معها في ليلة سهم". وأدَّتا معاً أغنية "إلى متى"، ثم عبَّرت أصالة عن مشاعرها تجاه سهم، قائلة: "سعيدة بهذه الليلة، ويستحق سهم ذلك، فهو جزء من التاريخ الفني". بينما قالت أسماء المنور: "سعيدة باليوم الذي تعرفت فيه على الملحن سهم، وبالعمل معه في أكثر من لحن فني، واليوم صوتك هو الجمهور، وسنغني لك بالصدق نفسه الذي منحتنا من خلاله هذه الأغاني الجميلة".

هذا ما قاله نجوم ليلة سهم

رابح صقر: "يمكن أن أكون أكثر شخص سعيد الليلة، وسأسميها ليلة عبقرية، لأنني أول مَن اكتشف هذا العبقري، وأول مَن دعمه، وأول مَن غنى له. شكراً بحجم السماء".

نوال الكويتية: "يشرفني أن أشارك في ليلة المبدع سهم".

أصالة نصري: "نلتقي في ليلة استثنائية، لأنها ليلة سهم الذي ألبس الموسيقى ثوباً جديداً، ثوباً أبهر حتى شركاءه في النجاح، فأصبحت في كل مرة أغني من خلاله، أتحدى بصوتي كي أصل أطراف الشعور الذي صاغه ببساطة وسلاسة".

راشد الفارس: "سعيد اليوم بالمشاركة في هذه الليلة الرائعة ليلة سهم الصديق والعبقري والرفيق والأخ الذي قدم للساحة الفنية الكثير. أعتز بوجوده معي في كل ألبوم. تحياتي وسلامي لكم، وإن شاء الله ليلة سعيدة".

أسماء المنور: "سعادتي لا توصف بملاقاة جمهور جدة برفقة فنانين أحبهم، وتكريماً لمبدع له بصمة جميلة في مشواري الفني، الملحن المتجدد سهم".

الأعمال المقدمة في "ليلة سهم"

- 36 أغنية، تم تقديمها في "ليلة سهـم"، منها دويتو لأسماء المنور وأصالة نصري، وعشرة أعمالٍ، نالت نصيب الأسد للفنان رابح صقـر، منها أغنية جديدة بعنوان "شاريك"، طرحها رابح قبل أيـام، وأغنية "كذا من ربي" التي كانت باكورة تعاونه مع سهم.

- نوال الكويتية قدمت أغنيتين طرحتهما قبل أيام، حملت الأولى عنوان "قسّم وسمعني"، والثانية "ممنون" وقد تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

- تغنَّى الفنان راشد الفارس بستة أعمال من ألحان سهم، تنوَّعت بين العاطفية والسريعة.

- افتتحت أصالة نصري الحفلة، وترنَّمت خلالها بثمانية أعمال.

- أسماء المنور غنَّت من ألحان سهم أغنية من ألبومها الجديد بعنوان "تبسـم"، شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وأشعلت الأجواء طرباً.