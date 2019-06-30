شاهد.. كبير الشوق أحدث أغنيات أصالة الخليجية

نشرت الفنانة أصالة برومو دعائي لأحدث أغانيها الخليجية وهي "كبير الشوق"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". سيتم طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة على تطبيق الأغاني الشهير "أنغامي". يذكر أن أصالة قد أحييت مؤخراً حفلاً غنائياً في جدة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبيها، وقدمت لهم وصلة غنائية مميزة وأبرزها"بنت أكابر، الحقيقة"

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