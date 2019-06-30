كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الفني" يُكرم أحمد صلاح حسني بعد تألقه في دراما رمضان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم "الخليج 365 الفني" الفنان أحمد صلاح حسني، وذلك بعد تألقه الفترة الأخيرة ونجاحه في عدد من الأعمال الفنية منهم "حكايتي ولآخر نفس"، في دراما رمضان، وفيلم "الممر"، ويعتبر الظهور الأول بعد نجاحه في دراما رمضان وموسم عيد الفطر.

وتحدث خلال الندوة عن مشاركته في "حكايتي لآخر نفس" بالإضافة الي فيلم "الممر" وعن عودته للتلحين وكواليس لأول مرة مع معجباته، وسيتم نشر التصريحات والفيديوهات قريبا علي بوابة "الخليج 365 الفني".

وكان قد شارك في مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، وعدد كبير من نجوم الفنانين ، و مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وشاركه البطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى.

و فيلم الممر من إخراج شريف عرفة وشاركه البطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم احمد عز واحمد فلوكس وإياد نصار ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة واحمد رزق وعدد كبير من الفنانين.