بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجان يحتفلان بذكرى زواجهما الثانية

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 04:53 مساءً - نشر الممثل التركي ” بوراك أوزجيفيت ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة من حفل زفافه احتفالا بذكرى زواجه الثانية من الممثلة التركية ” فهرية إفجان ” بعد قصة حب مميزة جمعتهما .

وعلق بوراك على الصورة مكتفيا بكتابة تاريخ زواجهما ” 29-6-2017 ” ورقم ” 2 ” إشارة منه على مرور عامين على زواجهما .