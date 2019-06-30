شاهد.. مشاعل الشحي تثير الجدل بعد ظهورها بدون حجاب!

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 04:53 مساءً - أثارت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي حالة من الجدل بين متابعيها بإطلالة غير معتادة.

فقد ظهرت مشاعل الشحي في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بدون حجابها ما أثار تساؤلات عن تخليها عنه، رغم عدم إعلانها رسميًا عن ذلك.

وتباينت ردود أفعال متابعي الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر طيف منهم عن إعجابهم بالإطلالة الجديدة، فيما عبر آخرون عن اندهاشهم بسبب ما يعرفونه عن زوجها الإعلامي أحمد خميس من غيرته الدائمة عليها.