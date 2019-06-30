كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 04:53 مساءً - أثارت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي حالة من الجدل بين متابعيها بإطلالة غير معتادة.
فقد ظهرت مشاعل الشحي في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بدون حجابها ما أثار تساؤلات عن تخليها عنه، رغم عدم إعلانها رسميًا عن ذلك.
وتباينت ردود أفعال متابعي الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر طيف منهم عن إعجابهم بالإطلالة الجديدة، فيما عبر آخرون عن اندهاشهم بسبب ما يعرفونه عن زوجها الإعلامي أحمد خميس من غيرته الدائمة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مشاعل الشحي تثير الجدل بعد ظهورها بدون حجاب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.