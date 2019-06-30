شاهد.. ميغان ماركل بخسارة وزن لافتة في ظهور مفاجىء لها!

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 04:53 مساءً - فاجأت دوقة ساسكس ميغان ماركل جمهورها أمس بظهور نادر منذ وضعها لمولودها الأول حين رافقت الأمير هاري لمباراة بايسبول جمعت فريقي the Boston Red Sox و New York Yankees، دعماً لمنظمة Invictus Games.
واستطاعت ميغان ماركل أن تسرق الأضواء بخسارتها اللافتة للوزن الزائد، حيث استعرضت رشاقتها بفستان أسود قصير حمل توقيع Stella McCartney، جاء بتصميم ناعم مع وجود حزام حول الخصر.
وقد أكملت ميغان اللوك بحذاء مسطّح Deneuve ballet من ماركة أكوازورا Aquazzura ويبلغ ثمنه $695.00. كما تزيّنت بأقراط من تصميم Jennifer Meyer وأسوارة من Wwake.
أما من الناحية الجمالية، فقد إعتمدت ماركل تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وتألقت بماكياج ناعم كعادتها.
يبدو ان ميغان ماركل تعود شيئاً فشيئاً الى المشاركة في المناسبات الرسمية ولتمتيعنا بإطلالاتها كما عوّدتنا سابقاً… فما رأيكن بهذه الإطلالة؟
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