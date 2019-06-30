كويتية ترتكب 38 جريمة وهاربة من العدالة منذ 2013 !!

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 04:53 مساءً - كشفت صحيفة ” الأنباء الكويتية ” عن القاء سلطات الأمن في الكويت القبض على مواطنة كويتية تبلغ من العمر 44 عاما متهمة بارتكاب 38 جريمة وهاربة منذ عام 2013 .

وصرح مصدر أمني أن المواطنة الكويتية قد ألقي القبض عليها على إثر قضية سرقة مركبة مواطن عقب إبلاغه عن سرقة المركبة وتم تكثيف التحريات ليتم تحديد مكان إقامة المتهمة وضبطها .

لتظهر المفاجأة أمام رجال المباحث عند الاستعلام عن سجلها ليتبين إنها مطلوبة في 38 قضية منها 17 قضية سرقة و3 قضايا أخلاقية وقضية حمل سفاح و 5 قضايا مدنية وقضية انتحال صفة وقضية سب وقذف وقضية نصب .

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كما تبين إنها هاربة من احكام قضائية منذ عام 2013 .

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة قد دخلت السجن 8 مرات وقضت فيه بضع سنوات قبل ان يطلق سراحها عام 2013 لتخرج وتضيف مزيدا من القضايا إلى سجلها الإجرامي .

وتمت إحالة المتهمة إلى السجن المركزي لتنفيذ الأحكام القضائية بحقها .