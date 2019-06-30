كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 04:53 مساءً - كشفت صحيفة ” الأنباء الكويتية ” عن القاء سلطات الأمن في الكويت القبض على مواطنة كويتية تبلغ من العمر 44 عاما متهمة بارتكاب 38 جريمة وهاربة منذ عام 2013 .
وصرح مصدر أمني أن المواطنة الكويتية قد ألقي القبض عليها على إثر قضية سرقة مركبة مواطن عقب إبلاغه عن سرقة المركبة وتم تكثيف التحريات ليتم تحديد مكان إقامة المتهمة وضبطها .
لتظهر المفاجأة أمام رجال المباحث عند الاستعلام عن سجلها ليتبين إنها مطلوبة في 38 قضية منها 17 قضية سرقة و3 قضايا أخلاقية وقضية حمل سفاح و 5 قضايا مدنية وقضية انتحال صفة وقضية سب وقذف وقضية نصب .
كما تبين إنها هاربة من احكام قضائية منذ عام 2013 .
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة قد دخلت السجن 8 مرات وقضت فيه بضع سنوات قبل ان يطلق سراحها عام 2013 لتخرج وتضيف مزيدا من القضايا إلى سجلها الإجرامي .
وتمت إحالة المتهمة إلى السجن المركزي لتنفيذ الأحكام القضائية بحقها .
كانت هذه تفاصيل خبر كويتية ترتكب 38 جريمة وهاربة من العدالة منذ 2013 !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.