راديكا أبتي تكشف عن سبب رفضها دور البطولة في Vicky Donor

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
ملكة Netflix الممثلة الهندية راديكا أبتي معروفة بأنها امرأة قادرة على كسر التابوهات والقوالب النمطية للمجتمع من خلال شخصيات أفلامها/ومسلسلاتها الإلكترونية.
أبتي كشفت مؤخرًا لماذا أن زيادة وزنها بشكل كبير، أدى بها إلى رفض دور البطولة في فيلم أيوشمان خورانا Vicky Donor، وذلك خلال استضافتها في برنامج الفنانة نيها دوبيا الحواري BFF’s with Vogue.
ووفقا لتقارير الموقع الإلكتروني لصحيفة Mid Day، قالت: “لقد ذهبت في عطلة لمدة شهر، وشربت الكثير من البيرة، وتناولت الكثير من الطعام. أخبرتهم أنني سأعود وأفقده لكنهم كانوا لا يريدون المخاطرة في ذلك”.
أضافت راديكا أنها لا تتضايق من الرفض، لكن هذا الحادث أزعجها حقًا، وفي السياق ذاته في عرض ترويجي شاركت فيه الممثلة ومقدمة البرنامج نيها دوبيا Neha Dhupia على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، يمكن مشاهدة الثنائي وهما يرقصان على أغنية Andhadhun’s Naina Da Kya Kasoor.
من ناحية أخرى، في الوقت الذي ذهب فيه دور البطولة في فيلم Vicky Donor للنجمة يامي جوتام شوهدت راديكا والممثل أيوشمان خورانا مؤخرًا في فيلم “أندهون، الذي قام أيضًا ببطولته النجمة تابو.
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