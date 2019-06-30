بريانكا شوبرا وزوجها يغادران لحفل زفاف صوفي تيرنر جو جوناس.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

غادرت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس، مدينة باريس لحضور احتفالات جو جوناس ونجمة “جيم أوف ثرونز” صوفي تيرنر، إلى جنوب فرنسا لحضور حفل زفافهما. ومن المتوقع أن يُقام الحفل الفخم يوم الأحد.

ظهرت صور للزوجين على الإنترنت، وهما يصعدان إلى الطائرة النفاثة الخاصة، وفي حين أن بريانكا تبدو متألقة في ثوب به تنسيقات بيضاء مخططة مع ظلال مطابقة وكعب زجاجي، إلا أن نيك حافظ على اطلالته غير الرسمية، كما تم التقاط الصور لوالدة بريانكا مادو شوبرا التي كانت معهما.

في وقت سابق، ظهرت على Instagram صور بريانكا ونيك في حفلة أقامها جو وصوفي ومجموعة من أصدقائهم على متن يخت، يمكن رؤية الزوجين وهما يرقصان على ضفاف النهر ويستمتعان بأشعة الشمس، ويبدو أن الجميع يستمتعون.

كانت صوفي وجو قد عقد قرانهما في حفل سري في لاس فيجاس الشهر الماضي، والآن يستضيفان قريبًا حفلًا رائعًا لأصدقائهم وعائلتهم، كما احتفلت صوفي أيضًا بحفل “توديع العزوبية” في الأسبوعين الماضيين بعطلة متعددة في أوروبا.