ابنة عامر خان تشعل مواقع التواصل بفيديو مع صديقها.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يستطيع أولاد المشاهير من نجوم الفن في بوليوود من جذب انتباه وسائل الإعلام طوال الوقت، نرى ذلك سواء كان مع سيف على خان وكارينا كابور في ابنهما تيمور خان أو سواء مع شاروخان وجوري خان في نجلهما أبرام.

مؤخرًا، تصدرت إيرا خان، ابنة النجم الهندي الكبير عامر خان، عناوين الصحف عندما أكدت علاقتها بشاب يدعى مشعل كيربالاني، حيث كان عدد من أحدث مقاطع الفيديو الخاصة بـ ايرا ومشعل Ira and Mishaal ـ قد ظهرت لهما على الإنترنت.

الصفحة الرسمية للموقع الترفيهي الهندي pinkvilla شاركت مقطع فيديو مثير على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لـ ايرا وصديقها الشاب، تظهر فيها الفتاة الصغيرة ترقص بملهى ليلي وتحتضن بشدة صديقها، وهي تنظر للكاميرا التي تُسجل لها.

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الجدير بالذكر أنه رغم شهرة والدها الكبيرة في الهند والعالم، لكن محاولة ايرا الابتعاد عن الأضواء دائما ما تفشل، حتى أنها لا تزال في طليعة عناوين الأخبار لأسباب مختلفة، ومنها علاقتها العاطفية الجديدة.

وكانت إيرا قد أكدت في أحد تفاعلاتها مع معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تواعد رجلًا يدعى مشعل كيربالاني، في السابق أيضًا، كانت ايرا Ira في هدفًا لبعض التقارير الفنية بسبب ظهورها مع نفس الرجل في مختلف المناسبات.

وفي سياق الحديث عن عامر خان، يستعد الممثل حاليًا لفيلمه القادم Lal Singh Chaddha والذي يصادف أن يكون نسخة جديدة من فيلم توم هانكس The Forrest Gump الذي عُرض له عام 1994