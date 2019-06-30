صور ماليكا أرورا وارجون كابور الأولى من نيويورك

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

على الرغم من أن الثنائي الهندي الممثلة المعروفة ماليكا أرورا وصديقها النجم الشاب أرجون كابور لم يعلنا مطلقًا عن علاقتهما رسميًا، فقد أصبح من الواضح تمامًا أنهما لم يعدا يخجلان من الظهور سويًا.

فقد التقطت عدسات الباباراتزي صور لـ أرورا وصديقها وهما في نيويورك معًا قبل أيام قليلة من عيد ميلاد أرجون الرابع والثلاثين، إلى جانب ذلك، شاركت ماليكا صورة رومانسية لهما من خلال عطلة “المالديف” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram لتهنئته في عيد ميلاده.

مؤخرًا، شاركت ماليكا صورة أخرى على Instagram من هاتفها في نيويورك، ويبدو أن ارجون هو من التقط الصورة، حيث تبدو فيها ماليكا مثيرة للغاية، وهي تتباهى بجسدها، وتظهر في أثناء الجلوس على مقعد.

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يُشار إلى أن ماليكا Malaika Arora وارجون Arjun Kapoor قد شوهدا بشكل متكرر بظهور علني في مختلف المناسبات، سواء كان ذلك في مواعيد العشاء أو زيارات للمستشفى أيضًا.

وفي السياق، انضم سانجاي كابور وعائلته، الذين يقضون عطلة أيضًا في الولايات المتحدة، إلى أرجون وماليكا في نيويورك، وقد شاركت ماهيب كابور زوجته صورة لهما مع ابنها جاهان كابور على Instagram.

كانت تقارير أشارت بأن أرجون وماليكا يخططان لعقد قرانهما في وقت قريب، ولكن ممثل “ناماستي إنجلترا” دحض الشائعات في مقابلة أجريت مؤخرا مع بومباي تايمز.