نجمة بوليود أميشا باتل متهمة بالنصب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشف منتج الأفلام الهندي أجاي كومار سينغ إنه تقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة ضد الممثلة أميشا باتل، متهما إياها بتزوير 25 مليون روبية بعد أن اقترضت أموال لفيلمها Desi Magic “ديسي ماجيك”.

قال المنتج: “لقد رفعنا دعوى أمام محكمة رانشي بعد أن تم إيداع شيك بقيمة 30 مليون روبية، حيث اقترضت مني العام الماضي لتمويل ولإطلاق فيلم يدعى Desi Magic، والآن استدعتها المحكمة وعليها أن تمثل أمام المحكمة في 8 يوليو”.

وأضاف: “إذا لم تأت، سيتم إصدار مذكرة ضدها، لقد ذهبنا إلى المحكمة في 17 يونيو مع طلب إصدار أمر قضائي لأنها لا تستجيب، لكن قاضي المحكمة اقترح إرسال استدعاء من قبل الشرطة قبل صدور أمر بالقبض”.

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ووفقا للمنتج، فقد التقى بالممثلة في عام 2017 خلال مناقشتهما حول الفيلم، الذي كان لا يزال قيد الإنتاج، وتم فضلا عن تصوير عدد كبير مشاهده، لكن بسبب قلة التمويل وكثرة النفقات توقف المشروع، وهن ما استدعى أن تقوم باتل بالاستدانة.

وأشار أجاي كومار “في البداية، قيل لي أن الفيلم سيصدر في يونيو . ثم قيل لي إنه سيتم إطلاقه في سبتمبر، ولكن سوف أحصل على أموالي مع الفائدة بحلول سبتمبر. على الرغم من أنني حصلت على شيك بـ30 مليون روبية، لكنه دون رصيد.