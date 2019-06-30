سوسن بدر برفقة حفيديها للمرة الأولى.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

شاركت الفنانة المصرية سوسن بدر، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بأول صورة لها برفقة حفيديها ملك ويوسف.

سوسن بدر، علقت على الصورة قائلة: «أحفادي ملك ويوسف في طريقنا إلى الأردن إن شاء الله»، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي دعت الله أن يحفظ لها حفيديها.

الفنانة المصرية تزوجت 7 مرات، المرة الأولى وهي طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبو طالب واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أنجبت خلالها أبنته الوحيدة ياسمين ثم انفصلا لانشغالها في العمل.

المرة الثانية تزوجت من طبيب شهير واستمر الزواج لمدة 4 سنوات ثم انفصلا، أما المرة الثالثة فكانت من رجال أعمال مقيم في الخارج ولم يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب وفاته.

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المرة الرابعة لزواجها كانت من السيناريست محسن زايد، عام 2001 وتوفى بعد أقل من شهر من الزواج، والمرة الخامسة كانت من المخرج باسم محفوظ عبدالرحمن.

المرة السادسة كانت من فريد المرشدي، أبن المنتجة ناهد فريد شوقي، الذي يصغرها ب20 عاما وأستمر الزواج لمدة 4 سنوات حتى الانفصال، والمرة الأخيرة كانت من الشاعر سامح آل علي، الذي يصغرها ب 10 سنوات ولم يستمر زواجهما أكثر من 6 شهور.

من ناحية أخرى تشارك سوسن بدر، في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “١٠٠ مليون صحة”، لصحة المرأة المصرية، وتظهر فيها سوسن بدر، كمعلق صوتي للإعلان، بالإضافة لمشهدين أحدهما بدور الفنانة التي تصور عملا فنيًا بزي كليوباترا الذي ترتديه كناية عن عراقة المرأة المصرية ودورها في المجتمع، والثاني بصفتها كسوسن بدر الفنانة بشعر قصير لونه أبيض.