شاروخان بحفل تخرج ابنته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت جوري خان زوجة نجم بوليوود شاروخان مقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث يمكن رؤية سوهانا وهي تتلقى جائزة “كأس روسيل” لمساهمتها الاستثنائية في الدراما في جامعتها.

شوهد شاروخان وزوجته هما ويتبادلان الصور بحفل تخرج ابنتهما سوهانا خان، الذي جرى الجمعة 28 يونيو، كانت خان الابنة تدرس في كلية أردينجي، إنجلترا، وعُرض لها صور ثابتة من أحد أفلامها القصيرة التي تم إنتاجها لمشروع كانت تقوم فيه بالتصوير.

في العام الماضي، ظهرت سوهانا في نسخة عدد أغسطس من مجلة الموضة العالمية “فوج الهند، واستطاعت الصور أن تحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الناس عما فعلته وعن مدى جهدها الفني والسينمائي لتتبوأ تلك المكانة، وتكون على غلاف المجلة.

تطمح سوهانا إلى أن تصبح ممثلة وتستعد لها على مدى السنوات الأربع الماضية في كلية أردينغلي في لندن. تثبت مقاطع الفيديو والصور من الأفلام الوثائقية التي صورتها سوهانا وزملاؤها في الكلية من وراء الكواليس أن هذه الفتاة سيكون لها شأن كبيرة في صناعة السينما

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في وقت سابق، كشفت سوهانا في مقابلة مع “فوج” أن الابتعاد عن المنزل كان قرارًا رائعًا، حيث منحها الكثير من الثقة وسمحت لها بالتجول في الشوارع المجهولة.

”كان الابتعاد بعمر 16 عامًا هو أفضل قرار في حياتي، ساعدني العيش في بيئة مختلفة والالتقاء بالكثير من الأشخاص الجدد على اكتساب الكثير من الثقة، يتعلق الأمر بالقدرة على القيام بالأشياء الصغيرة، مثل المشي في الشارع وقالت وإن العيش خارج المنزل جعلني أقدر المنزل أكثر من ذلك بكثير”.

في حديثه عن تطلعاتها بالتمثيل، قال شاروخان في وقت سابق: “لم يتم إعداد ابني ولا ابنتي ليكونا ممثلين. سوهانا لديها ميل نحو الرغبة في أن تكون ممثلة، إنها تنهي دراستها في غضون ستة أشهر وبعدها ستذهب إلى معهد تعليمي لمدة ثلاث إلى أربع سنوات للتدريب على التمثيل، آريان لا يريد أن يكون ممثلًا، فهو يريد أن يصنع أفلامًا ويصبح مخرجًا ويتدرب عليها في الولايات المتحدة. أنه حسن المظهر بما يكفي ليكون نجم موسيقى الروك “.