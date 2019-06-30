عرض «Hichki» راني موخرجي في مهرجان جيفوني السينمائي 2019

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حقق فيلم «Hichki» من بطولة الممثلة المحبوبة عالميًا راني موخرجي أكثر من 250 مليون روبية في جميع أنحاء العالم، كما فاز بجوائز ضخمة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، كما سيتم عرض الفيلم الآن في مهرجان جيفوني السينمائي 2019 في إيطاليا.

الفيلم الذي يبعث على الإحساس بالارتياح والإلهام، يحمل رسالة متقدّمة من التغلب على الصور النمطية وكسر التابوهات الاجتماعية، ظهرت راني كمدرسة مصممة على تغيير حياة الطلاب الأبرياء من الطبقات المتخلفة اقتصاديًا، وحيث كانت تعاني من اضطراب في الجهاز العصبي الخاص بها يسمى متلازمة توريت.

يقول المنتج مانيش شارما Maneesh Sharma، منتج فيلم Hichki، ” Hichki قصة كلاسيكية كان لها صدى لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم، إنها تحتوي على قصة عالمية ملهمة ومحبوبة على حد سواء، ونحن في “YRF” نشعر بالتواضع مع الحب والتقدير اللذين تلقيناهما من فيلمنا”.

Hichki هي قصة انتصار بشري ضد القوالب النمطية، وضد الصعاب التي لا يمكن التغلب عليها والتي يمثلها مجتمعنا، وقد استحقت حقًا عبر الثقافات والحدود والفئات العمرية. ليتم اختياره للعرض في مهرجان سينمائي للأطفال يوضح أهميته لهذه الفئة العمرية أيضًا.