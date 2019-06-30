عودة سيمبا.. شاروخان يطلق برومو فيلم الأنيميشن The Lion King

رنا صلاح الدين - ربما لم يكن شاروخان قد تذوق نجاحًا تجاريًا مع أفلامه مؤخرًا، لكن يبدو أن نجم بوليوود، المعروف بذكائه متفائل تماما بظهور صوته في النسخة الهندية الحية من فيلم ديزني المتحركة الكلاسيكيّة “الأسد الملك” The Lion King

شارك ملك بوليوود خان شاروخان أول لمحة عن نسخته الهندية من الملك موفاسا The Lion King، مع عدد قليل من مشاهده المدبلجة وبدأ البرومو الترويجي الذي شاركه شاروخان على حسابه بموقع تويتر وهو يقف أمام الكاميرا في استوديو التسجيل.

وعلق شاروخان على المقطع الفيديو الذي نال عدد كبير من المشاهدات، في تغريدته التي شاركها يوم الجمعة 82 يونيو: “يسعدني أن أكون جزءًا من هذا الإرث العالمي. في دور السينما في 19 يوليو”.

في البرومو الترويجي، يقدم شاروخ أيضًا المشورة إلى سيمبا حول كيفية تفكير “الملك الحقيقي” في ما يمكن أن يفعله لشعبه، وليس ما يمكن أن يفعله شعبه من أجله.

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يذكر أن شاروخان وابنه الأكبر اريان خان قد أعارا صوتهما للنسخة الهندية من فيلم هوليوود ” الأسد الملك “، ومن المؤكد أن هذا سيجعل معجبيه متحمسين لحضور ومشاهدة الفيلم.

الفيلم من إخراج جون فافريو، ومن المقرر أن يعرض الفيلم على الشاشات الكبيرة في دور العرض في 19 يوليو بالإنجليزية والهندية والتاميلية والتيلجو.