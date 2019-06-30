تعرف على مهنة الفنان محمد أبوالوفا قبل التمثيل.. والمرض الذي مات به؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل الفنان المصري محمد أبو الوفا، عن عالمنا يوم السبت 29 يونيو بعد صراع مع المرض، وتوفي داخل منزله بمحافظة الفيوم عن عمر يناهز الـ 63 عامًا.

الفنان الراحل عانى منذ أربعة أشهر من ورم حميد في جانبه الأيمن، وكان يتسبب في الضغط على الرئة، وخلال مشاركته في أحد المسلسلات وقع على مكان الورم، ما سبب له مضاعفات صحية، دخل على أثرها مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وكان يعاني من صعوبة في التنفس، ثم انتقل إلى منزله.

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وكان الفنان الراحل يعمل مدرسًا للخط العربي بمنطقة الفيوم الأزهرية، إلى جانب عمله بفريق المسرح بقصر ثقافة الفيوم، ثم انطلق إلى القاهرة في عام 2002، وقدم العديد من الأدوار بكثير من المسلسلات والأفلام.

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل من مسقط رأسه بالفيوم، وسط حضور عدد من المثقفين وأهالي قريته وأقيم العزاء في نفس اليوم في قصر ثقافة الفيوم، وشارك في العزاء الفنان أحمد السقا، عدد من المثقفين هناك، وأهل الفنان، وقدم العزاء إلى ذويه.