هل تزوج حسين الجسمي سرا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان الإماراتي حسين الجسمي على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن زواجه سرا.

الفنان الإماراتي أكد أن كل ما يُشاع حول زواجه السري، ليس له أساس من الصحة، إلا أنه وصف هذه الشائعات بالمفرحة، مؤكدا أنها لم تزعجه ابداً، وتمنى أن يصبح الأمر حقيقة ويتزوج.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في مهرجان موازين في المغرب، أن الفن لم يعطله عن الزواج، وأن المسألة مرتبطة بالنصيب.

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ومن ناحية أخرى، نفى الجسمي، انضمامه لبرنامج “ذا فويس” بشكل رسمي، مؤكدا أنه لم يحدث اتفاق بينه وبين إدارة البرنامج، لكنه يعتبر انضمامه لمثل هذه البرامج فرصة رائعة لاكتشاف المواهب الفنية الجديدة.

وتابع الفنان الإماراتي أن موقفه من العودة إلى شركة “روتانا” لم يتغير، مشددا على أن فكرة عودته مرفوضة تماما.

يذكر أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي قد أطلق مؤخرا أغنية “أعز الناس”، وهي من رؤيته وألحانه، ومن كلمات سلطان بن محمد، وأسند توزيعها الموسيقي والمكساج والماستر ل حسام كامل، وهي من الأغنيات التي تحمل مشاعر الحب والإخلاص في كلماتها المتميزة العاطفية.

وتعتبر “أعز الناس” التعاون الثاني للجسمي مع أشعار سلطان بن أحمد بعد أن كان التعاون الأول بأغنية “التاج” التي طرحت في ألبوم “حسين الجسمي 2010”.