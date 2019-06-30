الفنانة كوكي مجدي تفقد جنينها في المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نُقلت الممثلة الشابة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة المصرية روبي، إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضها لأزمة صحية وقام الأطباء بإسعافها، حيث تعرضت لنزيف وإجهاض.

الفنانة كوكي كشفت تطورات حالتها الصحية، بقولها: “البيبي مات عملت العملية الحمد لله قدر الله وما شاء فعل يا رب متكتبش على حد الوجع ده أبدا”.

جمهور الفنانة المصرية أمطروها بالتعليقات التي تمنت لها السلامة، وأن يعوضها الله بعد فقدان جنينها.

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وكانت كوكي قد نشرت مؤخرا صورة لها من داخل المستشفى، على حسابها الخاص على موقع «أنستجرام»، وكشفت أنها تعرضت لنزيف وإجهاض، وطالبت كل محبيها بالدعاء لها.

يذكر أن الفنانة كوكي كانت قد احتفلت بزفافها على لاعب غزل المحلة إسلام صيام، وذلك في عام 2014، وسط حضور عدد من الأصدقاء ومن بينهم المخرج سامح عبدالعزيز، وكشفت وقتها روبي عن زواجها منه.

وشاركت كوكي في موسم رمضان الماضي بمسلسلين هما مسلسل «الزوجة 18»، مع الفنان حسن الرداد وناهد السباعي وهيدي كرم، وسلوى خطاب، كما شاركت في مسلسل «علامة استفهام»، مع محمد رجب، هيثم أحمد زكي، ميريهان حسين، عبدالرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي.