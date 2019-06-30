أندريا بوتشيلي يبهر جمهور لبنان بافتتاح "مهرجانات الأرز"

الأحد 2019/6/30 05:18 مساء بتوقيت أبوظبي

أطلقت مهرجانات الأرز الدولية إشارة بدء موسم فني زاخر لمهرجانات الصيف في لبنان، التي تمتد حتى أول فصل الخريف، وتستقطب فنانين من أنحاء العالم.

وأحيا مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، مساء السبت، حفلا مبهرا أمام 6 آلاف من الحضور بينهم شخصيات فنية وسياسية وعامة.

واستوحى المهرجان شعاره من سيرة بوتشيلي الذاتية، حاملا عنوان "النضال الإنساني"، استنادا إلى المعاناة التي عاشها المغني الإيطالي في حياته.

عاش بوتشيلي، 60 عاما، طفولة صعبة فقد خلالها بصره وهو في عمر الـ12، قبل أن يصبح لاحقا أحد أشهر فناني الأوبرا عالميا.

تولت رئيسة المهرجانات تقديم التينور الإيطالي في بداية الحفل، عاقدة مقارنة بينه وبين شجرة الأرز، وكرمته بميدالية تحمل شعار المهرجانات.

وقالت: "أنا متأكدة أن غابة أرز الرب المدرجة على لائحة التراث العالمي هللت فرحا عند سماعها صوتكم".

وأضافت: "تفضلوا بقبول هذه الميدالية المذهبة على صدركم، والتي ترمز إلى شعار مهرجانات الأرز الدولية إيمانا منا بأنكم تتشابهون بها بنضالكم وصلابة إيمانكم، لأنك مؤمن، ونحن مؤمنون".

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وعبر بوتشيلي عن سعادته، قائلا: "أنا اليوم استعيد ذكريات حلوة في هذه البلاد الرائعة، وأحمل في قلبي أجمل المشاعر".

وصاحب بوتشيلي في الحفل الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، التي تضم 70 عازفا موسيقيا، بمشاركة جوقة جامعة سيدة اللويزة المؤلفة من 60 منشدا، بقيادة المايسترو مارتشللو روتا.

وخصصت إدارة المهرجان أماكن مميزة للمكفوفين تمكنهم من الاستمتاع بهذه الليلة؛ تقديرا لما يمثلونه من معانٍ نضالية تتطابق مع عنوان المهرجان لهذا العام ومسيرة بوتشيلي.

وشاركت الفنانة اللبنانية هبة طوجي المغني بوتشيلي في أداء أغنية "لأننا نؤمن" (بيكوز ووي بيليف)، التي تحفز على عدم الاستسلام والنظر إلى الأمام.

وقبل إقامة الحفل زار بوتشيلي غابة أرز الرب، إذ زرع شجرة أرز تخلد اسمه.

وبعد حفل بوتشيلي سيكون جمهور مهرجانات الأرز على موعد مع الكوميديا في ليلة بعنوان "سمايل ليبانون"، تجمع 13 فنانا ممن يرسمون البسمة على الوجوه، من بينهم سامي خياط وعادل كرم وبيار شمسيان وماريو باسيل وباميلا الكيك 13 يوليو/تموز.

ويحفل لبنان بالمهرجانات الصيفية، من بينها مهرجانات جونيه الدولية في الأول من يوليو/تموز، التي يشارك فيها هذا العام الفرنسي كينجي جيراك، واللبنانية ماجدة الرومي في 12 من الشهر.

تفتتح مهرجانات بعلبك الدولية فعالياتها هذا الموسم 5 يوليو/تموز مع اللبناني مرسيل خليفة، فيما يتوزع الفنان العراقي كاظم الساهر بين مهرجاني اهدن شمالا وبيت الدين في جبل لبنان.