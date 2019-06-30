رسائل الحب والتسامح تغلف آخر جولات إلتون جون

خلال جولة موسيقية أعلن أنها ستكون الأخيرة، قدم المغني البريطاني الشهير إلتون جون مشاركته الأولى في مهرجان مونترو لموسيقى الجاز في سويسرا، واتسم أداؤه بالنعومة والحيوية وأنهى الحفل برسالة تدعو للحب والتسامح.

وافتتح جون حفله الذي استغرق ساعتين ونصف الساعة، وهو ضمن جولته الموسيقية الأخيرة (فيرويل يلو بريك رود) التي بدأت العام الماضي، بأغنية (بيني آند ذا جيتس) ثم أغنيات شهيرة له من أوائل السبعينيات منها (تايني دانسر) و(روكت مان) و(يور سونج).

وقال إلتون، 72 عاما، أمام حشد مؤلف من نحو 15 ألفا من معجبيه ممن تحدوا موجة من الحر الشديد، السبت: "لطالما أردت أن أشارك في هذا المهرجان لسنوات وسنوات، كنت أشاهده على الأقراص المدمجة وعلى التلفزيون. لم أظن أبدا أنني سأشارك فيه.. إنه لشرف أن أكون هنا".

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وقدم الحفل الموسيقي الكثير من الأغنيات التي ارتبطت باسم إلتون جون مثل (سوري) و(ساموان سيفد ماي لايف تونايت) و(كاندل إن ذا ويند) بمشاركة أعضاء مخضرمين في فرقته من بينهم عازف الإيقاع نايجل أولسون وعازف الجيتار جون جورجينسون.

وافتتح المغني البريطاني ستينج النسخة الـ53 من المهرجان، الجمعة، ومن المقرر أن يستمر حتى 13 يوليو/تموز، وسيشارك به النجمة جانيت جاكسون والعازف تشيك كوريا.

وقال جون، الجمعة، إنه يشعر باستياء شديد بسبب تصريح أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال فيه إن القيم الليبرالية أصبحت "بالية" وترفضها أغلب الشعوب في الدول الغربية.

وأشار جون إلى أنه التقى المنتج الموسيقي الأمريكي الشهير كوينسي جونز قبل الحفل، وأضاف: "أحبه جدا كإنسان وكموسيقي.. لا يزال ينبض بالحياة كمراهق"، وأهدى جون أغنيته (دونت ليت ذا صن جو داون أون مي) للمنتج المخضرم.