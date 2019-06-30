حسين الجسمي يختتم مهرجان موازين المغربي

الأحد 2019/6/30 04:44 مساء بتوقيت أبوظبي

أسدل الستار على الدورة الـ18 من مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في المغرب، السبت، بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها حفل المغني الإماراتي حسين الجسمي.

وقوبل الجسمي بترحيب كبير من الجمهور لدى صعوده مسرح النهضة المخصص للموسيقى الشرقية في المهرجان.

وعلى مدى ساعة ونصف، قدم المغني الإماراتي مجموعة من أشهر أعماله استهلها بأغنية "بحر الشوق"، وبعدها أغنية من التراث الأندلسي المغربي أهداها إلى طفلة مريضة بالسرطان.

وقالت إكرام مينوش، 24 عاما: "قدمت من أغادير جنوب المغرب خصيصا لحفل الجسمي، الذي أحب فيه فنه وأخلاقه العالية وحبه للمغرب والفن المغربي".

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بينما قالت صديقتها أسماء: "هو فنان راق، أعتبر هذه من أجمل حفلات موازين".

وسبق حفل الجسمي حفل آخر على مسرح النهضة أيضا للمغنية المغربية الشابة زينب أسامة ابنة مدينة الدار البيضاء.

وأقيمت بالتزامن عدد من الحفلات في إطار اليوم الختامي للمهرجان على مسارح السويسي وأبورقراق ومحمد الخامس وشاطئ سلا وموقع شالة التاريخي.

والمهرجان الذي تأسس في 2001 من أكبر الأحداث الموسيقية التي ينظمها المغرب سنويا، وأكثرها حضورا من الجماهير المغربية والعربية، ويقام تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس.

وجذب المهرجان مجموعة كبيرة من الفنانين العرب والأجانب، منهم اللبنانية نجوى كرم والفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون والمصري محمد محسن والفرنسي جوليان كليرك.