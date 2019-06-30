بعد أزمة مرضها، ريهام سعيد تطلب الدعاء من الجمهور

اتخذت الاعلامية ريهام سعيد من حسابها على انستغرام منبراً لتنشر صورة لنفسها مرفقة بدعاء: “اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم اشفني وعافني اللهم أنت الرحيم ارحمني ويا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك”. وختمت التعليق طالبة من الجمهور بالدعاء لها وقالت “دعواتكم بالشفاء يارب”.

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وكانت ريهام سعيد، قد اعلنت عن إصابتها “بفيروس” فى الوجه، ولاقت تعاطفًا كبيرًا من الوسطين الفني والإعلامي، بالاضافة الى الدعم الكبير من قبل الجمهور.

كما تصدر إسمها مؤشرات البحث على جوجل، بالإضافة الى دخول هاشتاغ ريهام سعيد ضمن قائمة الأكثر تداولاً في مصر على تويتر وذلك بعدما أجرت عملية خطيرة في الوجه، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائمًا عليها، ويحاولون القضاء على “الميكروب”.

نذكر ان “سعيد” تقدم برنامجاً تلفزيونياً بعنوان “صبايا” على قناة الحياة يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.