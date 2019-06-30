بالصورة- نجوى كرم تُسحر القلوب بإطلالتها الأنيقة

بفستان باللون الزهري، اطلت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم على جمهورها المغربي في مهرجان موازين، حيث سحرت القلوب وخطفت الانفاس بأناقتها وتألقها على المسرح امام آلاف الحاضرين الذين جاؤوا من مختلف المدن المغربية.

أشعلت نجوى المسرح بأغنياتها التي تنوّعت بين الحديثة والقديمة، فتفاعل معها الجمهور بشكل ملفت فاق الطبيعة، حيث راح يردد اغنيتها ويعبّر عن حبه وسعادته بوجود النجمة المتألقة على احدى اهم المسارح في المملكة المغربية.

اطلالة نجوى كانت مميزة وملفتة كالعادة، حيث ارتدت فستانًا باللون الزهري حمل توقيع المصمم العالمي رامي قاضي، الذي اضفى لمسته السحرية لتظهر نجوى بأبهى حلّة امام جمهورها ومعجبيها في المغرب والعالم العربي.