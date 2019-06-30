إيفانكا ترامب ترافق والدها بفستان "باهظ" من فالنتينو.. وغياب واضح لميلانيا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمت إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكي، صباح يوم السبت، إلى والدها لحضور مؤتمر مجموعة العشرين في اليابان، وتألقت الأبنة الأولى بفستان خاطف للأنظار.

وبحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن إيفانكا، البالغة من العمر 37 عامًا، ظهرت بفستان وردي من توقيع علامة "فالنتينو"، تبلغ قيمته نحو 3,541 دولارًا.

واختارت إيفانكا، الانضمام لوالدها خلال هذا الحدث مع غياب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، حيث اختارت فستانًا حريريًا مطبوعًا عليه زهرة الثلج.

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وأبرز الحزام الأبيض الرفيع حول خصرها رشاقة قوامها، كما نسقته مع حذاء ذي كعب باللون الأوف وايت.

والجدير بالذكر أن إيفانكا كان لديها خط أزياء خاص بها لمدة 11 عامًا، ولكنها أغلقته مؤخرًا حتى تتفرغ لمنصبها كمستشارة للرئيس ترامب، وأيضًا كانت تمتلك متجرًا للمجوهرات الفاخرة، ولكنها أوقفت العمل به في شهر مارس لعام 2017.