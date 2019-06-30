مسلسل "لا أحد يعلم" يُحقق نسب مشاهدةٍ عالية.. وأحد أبطاله يتسبب في تعديل السيناريو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع المسلسل التركي "لا أحد يعلم" أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، مُتفوقًا على عددٍ من المسلسلات، التي بدأ عرضها ابتداءً من موسم الصيف، رغم عرض 3 حلقاتٍ منه فقط حتى الآن.

وتصدّر المسلسل محرك البحث جوجل، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحداثه المشوقة والمتشابكة، وبحسب بعض المصادر، فإن العمل حاليًا في ورطة، بعد استدعاءِ أحد أبطاله، وهو النجم، بوراك شانال، والذي يجسد دور بيلوت، للخدمة العسكرية؛ ما دفع صنّاع العمل، لإيجاد حلِ خلال فترة وجود شانال، في الخدمة العسكرية، والتي ستستمر 3 أسابيع تقريبًا مُستفيدًا من حالة البدل.

وبحسب هذه المصادر، فإن السيناريو تم تعديله بإدخال شخصية "بيلوت"، إلى السجن خلال هذه الفترة، ولن يشعر المشاهد بأي مشكلة ضمن الأحداث خصوصًا أن المسلسل يُعرضُ بشكلٍ أسبوعي.

وبدأت أولى حلقات العمل في يوم الـ 11 من يونيو، واستطاع تحقيق نسبة مشاهدةٍ عالية، منذ الحلقة الأولى، نظرًا للأحداث المشوقة، التي بدأت بها الحلقة، وعُرضت الحلقة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي الـ 25 من حزيران/يونيو، مُحافظةً على نجاح العمل، والذي يُعرض كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع الساعة الثامنة، بتوقيت السعودية، على قناة ATV التركية.

وتدور أحداث "لا أحد يعلم"، حول فتاةٍ تغرق عائلتها في الديون، إلى أن يقوم بسدادها رجلٌ غنى يريد الزواج منها، وبالرغم من كره الفتاة له، فإنها تذهب إليه من أجل الحصول على النقود، لمساعدة شقيقها وتقوم بسرقته، والهرب منه، لتجد نفسها داخل منزل أحد الأشخاص، والذي يُدعى علي، الذي يقرر مساعدتها.