حلا الترك تلتقي شقيقتها للمرة الأولى في قاعة للألعاب

التقت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك مؤخرا أختها “غزل”، ابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة، للمرة الأولى.

وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو جمع حلا بأختها أعادها لطفولتها، إذ ظهرتا خلال الفيديو في قاعة للألعاب، وقامتا باللعب معا، وظهرت حلا وهي تشجّع أختها وتصفق لها في ما قامت “غزل” بالقفز فرحا.

وأثنى جمهور الفنانة البحرينية على العلاقة الطيبة التي تجمعها بأختها “غزل”، متجاوزةً بذلك خلافاتها مع زوجة أبيها الفنانة المغربية دنيا بطمة.

والتقت حلا الترك أختها “غزل” مؤخرا للمرة الأولى، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت حلا بأختها بحضور والدها المنتج حلا الترك وشقيقيها “محمد وعبدالله”.

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يذكر أن حلا الترك كانت وجّهت مؤخرا تهنئة لأختها “غزل” لمناسبة عيد ميلادها، إذ نشرت صورة لأختها، وقالت في تهنئتها لها: “أختي حبيبتي غزول كل عام وأنتي بخير وصحة وسلامة”.

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