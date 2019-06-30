شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. سوسن بدر تكشف عن أحفادها لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف النجمة سوسن بدر لأول مرة عن أحفادها "ملك ويوسف" بصورة نشرتها عبر "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "احفادى ملك ويوسف فى طريقنا للأردن إن شاء الله". Advertisements سوسن بدر قدمت آخر أعمالها مسلسل "هوجان" بطولة النجم محمد امام، حيث ظهرت كضيفة شرف فى شخصية خالته، وحققت نجاحا كبيرا وقت ظهورها، والتى لقبها الجمهور بـ"نفرتيتى" الدراما المصرية، المسلسل من انتاج سينرجى، وتأليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل، وشارك فى بطولته رياض الخولى، صلاح عبد الله، عايدة رياض، ميرنا نور الدين، اسماء أبو اليزيد، سليمان عيد، محسن منصور، واخرون .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. سوسن بدر تكشف عن أحفادها لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.