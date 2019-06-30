شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تطلب من جمهورها الدعاء بالشفاء العاجل لريهام سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الفنانة سمية الخشاب، الشفاء العاجل للإعلامية ريهام سعيد بعد إعلانها إصابتها بمرض بكتيرى فى الوجه، مطالبه جمهورها بالدعاء بالشفاء لها.

وكتبت سمية عبر حسابها على تويتر، قائلة: " الإعلامية ريهام سعيد ألف سلامه عليكى الله يشفيكي ويعافيكي بقدرته يارب ويشفى كل مريض أمين يارب العالمين أدعو لها بالشفاء".

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وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن إصابتها بمرض بكتيرى فى الوجه، وطالبت من جمهورها الدعاء، حيث لاقت تعاطفا كبيرا من داخل وخارج الوسط الفنى والإعلامى.

ووجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلى جمهورها عبر انستجرام، والتى لاقت تعاطفًا كبيرًا سواء من نجوم الفن ومتابعيها، قائلة: "الأولى والأخيرة .. حين وفاتى لا تهجرونى ولا تحرمونى من الدعوات.. سامحونى جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة.. فالموت لا يستأذن أحد".