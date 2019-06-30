شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة مرضها.. ريهام سعيد للجمهور: دعواتكم بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت ريهام السعيد، صورة لنفسها عبر حسابها على "انستجرام"، مرفقة بدعاء: " اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم اشفني وعافني اللهم أنت الرحيم ارحمني و يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبه جمهورها بالدعاء لها قائلة: " دعواتكم بالشفاء يارب".

وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن إصابتها بمرض بكتيرى فى الوجه،أمس السبت، ولاقت تعاطفا كبيرا من داخل وخارج الوسط الفنى والإعلامى.

كما وجهت ريهام سعيد، رسالة إلى جمهورها عبر انستجرام، والتى لاقت تعاطفًا كبيرًا سواء من نجوم الفن ومتابعيها، قائلة: "الأولى والأخيرة .. حين وفاتى لا تهجرونى ولا تحرمونى من الدعوات.. سامحونى جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة.. فالموت لا يستأذن أحد".