شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تسجيل أغنيات مسرحية «جوازة مرتاحة»لـ أحمد صفوت بتوقيع راؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشاعر أحمد حسن راؤول من كتابة أغانى مسرحية " جوازة مرتاحة" والتى من المقرر بدء عرض المسرحية ابتداء من يوم 8 يوليو المقبل، على أحد المسارح بالغردقة، والمسرحية من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر،و وأغاني المسرحية من تأليف راؤول والحان كريم عرفة وتوزيع ايمن التركي.

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من ناحية أخرى شارك راؤول بكلمات أغنية عبد الفتاح الجرينى، والتى تحمل عنوان "إحنا إفريقيا"، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى ، ومكساج وماستر محمد صقر.

مسرحية "جوازة مرتاحة "من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وبطولة ريم البارودي وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام اسماعيل ومن انتاج ريال آرت.