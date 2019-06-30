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شكرا لقرائتكم خبر عن نتاليا داير وشارلى هياتون بعرض مسلسل Stranger Things فى سانتا مونيكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية نتاليا داير العرض الأول لمسلسل " Stranger Things " بموسمه الثالث و المقرر بدء عرضه في 4 يوليو المقبل، و قد اقيم العرض في سانتا مونيكا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية ، وكان بصحبه داير النجم العالمي شارلي هياتون ، و تحول الثنائي لمحط تركيز عدسات المصورين منذ اللحظة الأولى لوصولهما مكان العرض.
وظهرت نتاليا داير مرتديه فستان قصير متداخل الالوان حمل إمضاء دار أزياء " Dior " في حين انتقت حذائها من مجموعة تصميمات دار " Christian Louboutin " ، في حين فضل شارلي أن تكون ملابسها ايضا من " Dior " .
شارلي (1)
شارلي (2)
قبل العرض
نتاليا داير (1)
نتاليا داير (2)
نتاليا داير (3)
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