شكرا لقرائتكم خبر عن نتاليا داير وشارلى هياتون بعرض مسلسل Stranger Things فى سانتا مونيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية نتاليا داير العرض الأول لمسلسل " Stranger Things " بموسمه الثالث و المقرر بدء عرضه في 4 يوليو المقبل، و قد اقيم العرض في سانتا مونيكا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية ، وكان بصحبه داير النجم العالمي شارلي هياتون ، و تحول الثنائي لمحط تركيز عدسات المصورين منذ اللحظة الأولى لوصولهما مكان العرض.

وظهرت نتاليا داير مرتديه فستان قصير متداخل الالوان حمل إمضاء دار أزياء " Dior " في حين انتقت حذائها من مجموعة تصميمات دار " Christian Louboutin " ، في حين فضل شارلي أن تكون ملابسها ايضا من " Dior " .



شارلي (1)



شارلي (2)

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قبل العرض



نتاليا داير (1)



نتاليا داير (2)