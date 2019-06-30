شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. نجوم الفن في حفل توقيع كتاب "حسين رياض الفنان صاحب الألف وجه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقامت الدكتورة فاطمة حسين رياض كريمة الفنان حسين رياض حفلا لتوقيع كتاب (حسين رياض الفنان صاحب الالف وجة)بالمجلس الاعلى للثقافة حضره عدد كبير من الفنانين .

يذكر أن كتاب حسين رياض صاحب الألف وجه من وتوثيق الدكتور عمرو دوارة وإخراج وتصميم فني لأحمد حمدي ويقع الكتاب في 216 صفحة في ثماني فصول تتضمن السياق التاريخي والفني للفنان حسين رياض ومجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية للفنان والمكونة من صور حياته الشخصية وصور لأفيشات الأفلام والعروض المسرحية التي شارك بها.

حضرالأمسية الثقافية "حسين رياض صاحب الألف وجه"، مجموعة كبيرة من نجوم الزمن الجميل ومنهم الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز وللفنانة رجاء حسين وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنان القدير رشوان توفيق والفنانة عايدة كامل والدكتور أشرف زكي والفنان احمد عبد العزيز ود فاطمة حسين رياض كريمتة الفنان وزوجها وأولادها وأحفادها وأحفاد الراحل حسين رياض والسفير أحمد أبو الخير ودجيلان الشاذلى والأديب الكبير يوسف القعيد.

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