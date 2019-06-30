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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. محمد رشاد يحيى حفل غنائى احتفالا بذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب محمد رشاد حفل غنائى كبير أمس بنادى شباب الجزيرة احتفالا بذكرى 30 يونيو تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بحضور الوزير أشرف مصيلحى وحضر رشاد الحفل برفقة مدير اعماله محمد مجدي.
قدم رشاد الحفل عدد كبير من الأغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الجمهور ومنها " تحيا مصر" و"صبح علي مصر" و"يابلادي" و"فاعل خير" و"ياناس" و"احلف بسماها".
من ناحية أخرى يتعاون رشاد مع الملحن محمود أنور بأغنية فى ألبوم الجديد وهى "دلع"، من كلمات محمد مصطفى ملك، توزيع محمد شفيق، ويعمل حاليًا محمد رشا على اختيار أغانى الألبوم حاليًا، ليتم طرحه فى الفترة المقبلة.
يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية "إحساسى" على يوتيوب وراديو 90.90 وراديو النيل "نغم – ميجا – هيتس"، والأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.
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