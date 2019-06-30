شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى 30 يونيو.. ماذا قال نجوم الفن عن الثورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلصت مصر من الإرهاب التى زرعته جماعة الإخوان حتى تحررت منه فى شتى أركان الدولة لمدة عام كامل مع ثورة 30 يونيو الذى اجتمعت فيه كل طوائف الشعب المصرى فى يد واحدة، للإطاحة بالجماعة الإرهابية، وكان للفن والإعلام دور كبير فى ذلك الوقت دور بارز فى وقف بجانب الشعب المصرى وكشف زيف الإخوان، وتحدث ”الخليج 365”، مع الفنانين ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد الفنان طارق لطفى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن يوم عودة مصر للمصريين يوم الثورة على الخيانة والكذب،30 يونيو عيد نصر لتعوده مصر بشكل قوة العزيمة و الإرادة لكى تخرج بصورة مناسب أمام العالم ككل " تحيا مصر".

وقال الفنان طلعت زكريا لليوم السابع إن ثورة 30 يونيو ستظل رمزا لقوة شعب حينما يريد التغيير ويرفض الظلم، فلا يستطيع أحد الوقوف في وجهه ، وأخيراً كل عام ومصر طيبه وزعيمها طيب.

من جانبه، قال المطرب محمد ثروت:إن ثورة 30 يونيو ستظل ثورة خالدة في أذهان الشعب المصرى ، والتى تعاون ضد تيار جماعة الإخوان المسلمين، ومحاولة الإخوان تهديد هوية الدولة المصرية ، ولكن ثورة خالدة بشعب عظيم وقائد شجاع.

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ويرى الفنان محمد جمعة أن كثيرا من الفنانين كان موقفهم واضحاً قبل 30 يونيو وفى 30 يونيو وما بعدها حتى اليوم،وهى ثورة حقيقة أعادت الوطن مرة أخرى لأبنائه وحققت انطلاقة لمشروع بناء الوطن من جديد و"تحيا مصر".

من ناحيتها أشارت الفنانة ندى بسيونى إلى أن ثورة 30 يونيو بمثابة قبلة الحياة للشعب بكل فئات أو شرائح وظائف المختلفة من رجال الشرطه والجيش والقضاء ، وقالت: كلنا خرجنا هذا اليوم لندافع عن بلادنا حتى نعيش في أمن ورخاء.